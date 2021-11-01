Граждане смогут изменить условия кредита из‑за COVID-19

ЦБ рекомендовал удовлетворять заявления физлиц об изменении условий кредита или займа, если доход заемщика больше не позволяет исполнять обязательства. Для этого нужно с 1 ноября по 31 декабря 2021 года предоставить банку заявление и документ, подтверждающий ковид у заемщика или живущих с ним членов семьи. Это касается и тех, кто уже реструктуризировал долг. Штрафы и пени не начислят.

На те же меры поддержки могут рассчитывать субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.

Комиссии за перевод между счетами физлиц и маркетплейсами

Банк России определил максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями за денежные переводы между счетами физлиц, а также с банковских счетов физлиц на специальный счет оператора финансовой платформы. Так, с 1 ноября 2021 года максимальная комиссия при переводе в Системе быстрых платежей суммы до 100 тыс. рублей в месяц будет равна нулю, от 100 тыс. рублей в месяц — 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Бизнесу выделят компенсацию из-за нерабочих дней

Бизнесу выплатят единовременную субсидию из бюджета из расчета один МРОТ на одного занятого, включая самого индивидуального предпринимателя. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий — юрлица и ИП. Прием заявок начинается с 1 ноября и продлится по 15 декабря. Выплаты будут производиться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС и начнутся после 15 ноября.

Льготные кредиты для МСП

С ноября по декабрь 2021 года возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых для компаний МСП и СОНКО в 30 российских банках. Ключевое условие программы — сохранить численность работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться через данные ФНС. Льготные кредиты до 300 млн рублей с госгарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев и доступны заемщикам, которые участвовали в программе «ФОТ 2.0», и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года. При этом в течение первых шести месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Некоторым пенсионерам повысят выплаты

С 1 ноября некоторым пенсионерам увеличат пенсионные выплаты. Двойной размер выплаты к страховой пенсии по старости (более 12 тыс. рублей в месяц) будут получать пожилые люди, которым в сентябре-октябре исполнилось 80 лет и более. Увеличится пенсия у тех, кто вышел на нее в июле-августе 2021 года, им к фиксированной выплате прибавят сумму перерасчета и учтут пропущенные индексации. ПФР сделает перерасчет пенсий бывшим членам летных экипажей гражданской авиации, а также работникам угольной промышленности. С 1 ноября надбавку произведут с учетом стажа и средней зарплаты. Рассчитывать на увеличение пенсии могут и те россияне, которые к ноябрю 2021 года отработают 15 или 20 лет на территориях Крайнего Севера.

В рознице подорожают крупы

Производители круп уведомили торговые сети о повышении цен с 4 ноября на ряд позиций на 10—20%. Причиной стал значительный рост цен на зерновые и зернобобовые культуры. Основное повышение цен наблюдается на гречку, вызванное плохим качеством ее урожая в Алтайском крае, который является основным поставщиком продукции в стране. По оценкам ИКАР, стоимость гречки у алтайских производителей на 22 октября была на уровне 80,3 рубля за 1 кг, а в прошлом году — 56,9 рубля за 1 кг. Остальные крупы и бобовые в среднем в закупке демонстрируют рост на 12—15% в течение последних двух месяцев. В Минсельхозе РФ подтвердили, что производители продуктов питания амортизируют рост стоимости продукции за счет собственной прибыли с прошлого года.