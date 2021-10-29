Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,95% и составил 4 150 пунктов. Индекс РТС уменьшился на 1,94% до отметки 1 843,83 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,12%, «Норильского никеля» — на 0,74%, СберБанка — на 2,85%, «Газпрома» — на 1,3%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,1%.

Индекс Мосбиржи завершает октябрь резким падением, отмечает ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов. По его словам, усилению тенденции к фиксации прибыли сегодня способствуют, помимо ухудшения ценовой конъюнктуры рынка нефти и рисков развития коррекции на товарных рынках, насыщенность следующей, «короткой» для россиян, недели значимыми новостями.



«Понижательное движение в индексе выглядит сильным. Однако, учитывая наблюдаемую слабость рынка нефти, мы опасаемся, что коррекционные настроения на нашем фондовом рынке могут сохраниться и в начале ноября и опустить индекс Мосбиржи под отметку в 4 100 пунктов», — прогнозирует эксперт.