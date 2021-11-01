Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Спутник» (Самара, регистрационный номер 1071). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Банк России принял такое решение, руководствуясь тем, что банк «Спутник»:

полностью утратил собственные средства (капитал);

занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и завышал стоимость активов в учете и отчетности;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России и предписания Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков;

был вовлечен в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

«Проведенная временной администрацией ревизия касс подразделений кредитной организации выявила крупную недостачу наличных денежных средств. Правоохранительными органами по итогам рассмотрения заявления временной администрации о выявленной недостаче возбуждены уголовные дела. По результатам указанных мероприятий установлена полная утрата банком «Спутник» капитала», — указывает Центробанк.

В банк «Спутник» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Банк «Спутник» — участник системы страхования вкладов. Страховой случай считается наступившим с даты введения моратория на удовлетворение требований кредиторов банка (10 сентября 2021 года), на которую также рассчитывается выплата страхового возмещения в отношении его обязательств в иностранной валюте. Как сообщалось ранее, банк «Спутник» является единственной кредитной организацией в России, с которой у Банка внешней торговли Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) имеются корреспондентские отношения в РФ в рамках исполнения резолюции ООН 2270 в целях обслуживания операций учреждений ООН для КНДР.



Размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). По оценкам АСВ, 99,5% вкладчиков КБ «Спутник» смогут полностью возместить свои депозиты за счет страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

