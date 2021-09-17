Агентство по страхованию вкладов 20 сентября начинает выплаты страхового возмещения вкладчикам КБ «Спутник», сообщил департамент общественных связей АСВ.

Согласно реестру обязательств банка «Спутник», за выплатой страхового возмещения на сумму 513 млн рублей могут обратиться порядка 4,8 тыс. вкладчиков, в том числе 112 юридических лиц. Страховое возмещение будет выплачиваться в четырех субъектах РФ.



Страховой случай в отношении самарского банка «Спутник» наступил 10 сентября этого года в связи с введением Банком России трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов финучреждения.

Победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам самарского КБ «Спутник» стал СберБанк. Для получения страхового возмещения при личном обращении в банк-агент вкладчику достаточно представить только паспорт (документ, удостоверяющий личность) и заполнить предоставляемую банком-агентом форму заявления о выплате возмещения.

В расширенном сообщении АСВ для вкладчиков банка «Спутник» приводится перечень подразделений СберБанка, доступных для получения страховых выплат.



В АСВ уточнили, что вкладчики «Спутника», которые одновременно являются клиентами СберБанка, смогут обратиться за выплатой возмещения через сервис «СберБанк Онлайн» без посещения офиса банка-агента.

Также вкладчики КБ «Спутник» могут с 20 сентября 2021 года воспользоваться информационными сервисами АСВ, размещенными на Едином портале государственных и муниципальных услуг, и получить сведения о размере причитающегося и выплаченного возмещения. Для доступа к сервисам можно использовать баннер, размещенный на главной странице официального сайта Агентства по страхованию вкладов в Интернете.

По оценкам АСВ, 99,5% вкладчиков КБ «Спутник» смогут полностью возместить свои депозиты за счет страхового возмещения из фонда обязательного страхования вкладов.

Размер страхового возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но может составлять не более максимального размера (лимита) страхового возмещения , установленного федеральным законом для соответствующего вида вкладов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн).