На этой неделе нас ждут небольшие ноябрьские каникулы. Представляем подборку лучших фильмов и сериалов про финансы и бизнес. Хорошего просмотра, делитесь с друзьями!



1. 🎬 «Пираты Кремниевой долины», 1999

Все началось на заре восьмидесятых, в маленьких подсобных помещениях, где двое никому не известных программистов изобретали и фантазировали. Они мечтали о том, что когда-нибудь об их проектах, казавшихся в то время невероятными, узнает весь мир. Спустя несколько лет мечты стали реальностью. Вчерашние фантазеры превратились в миллиардеров, основав свои собственные империи: Стив Джобс — Apple, а Билл Гейтс – Microsoft.

2. 🎬 «Продавец», 2009

Фирма по продаже подержанных автомобилей Бена Селлека находится на грани банкротства, и он нанимает Дона Риди, чтобы тот помог фирме выйти из кризиса. Теперь задача Дона — продать 211 автомобилей, он намеревается это сделать на День независимости, играя на патриотическом настрое покупателей. Комедия рассказывает, как знание психологии помогает в бизнесе и как внимательность и сообразительность помогают добывать возможность продать «все, что угодно и кому угодно».

3. 🎬 «99 франков», 2007

Октав занимается рекламой в крупнейшем рекламном агентстве. Это он решает, чего вам захочется завтра. Для него «человек — это такой же продукт, как и все остальные». Но две вещи в корне меняют жизнь Октава: роман с Софи, самой красивой сотрудницей агентства, и совещание в гигантском молочном концерне «Мадон» по поводу рекламного ролика. Октав срывается с катушек и решает взбунтоваться против системы, которая его породила, саботируя свою же рекламную кампанию.

4. 🎬 «Гленгарри Глен Росс» («Американцы»), 1992

Однажды группе отчаявшихся агентов по продаже земельных участков ставится ультиматум: или они продают к утру сомнительную собственность людям, которые понятия не имеют о вложениях в земельные участки, или их увольняют. Если же кто-то преуспеет, получит список реальных покупателей.

5. 🎬 «Социальная сеть», 2010

У студента Гарвардского университета Марка Цукерберга рождается идея создания сайта, позволяющего сформировать рейтинг студенток по степени привлекательности. Марк взламывает базы данных различных общежитий, скачивает фотографии и имена и, используя алгоритм, предложенный его другом, создает страницу с адресом Facemash.com, где студенты могут проголосовать, которая из двух девушек является более привлекательной. История о создании Facebook.

6. 🎬 «Атлант расправил плечи», 2011

Фильм о том, как может противостоять средний и малый бизнес миру политиканства и власти. Дэнни Тагерт — управляющая железнодорожной компанией и Хэнк Реардэн — глава металлургического производства вступают в схватку с быстрой сменой экономических устоев и заменой рыночных отношений на плановую экономику.

7. 🎬 «Паранойя», 2013

История «белого воротничка» Адама Кэссиди, стремящегося к успеху на офисной должности. Волей случая Адам стоит на грани увольнения, но директор мегакорпорации, в которой он трудился, предлагает сделку: Адаму, чтобы оставить за собой место и получить новые привилегии, нужно будет следить за своими же коллегами и докладывать обо всем руководству.

8. 🎬 «Деньги на двоих», 2005

На пути футболиста, который получил травму, встречается букмекер Уолтер, увидевший в нем отличный способ разбогатеть. Уолтер, знающий наверняка, как легко и быстро приумножить капитал, заключает с экс-футболистом авантюрный договор. Жонглируя миллионами долларов, Брэндон и Уолтер вступают в опасную игру, где проигрыш подобен смерти.

9. 🎬 «Афера Томаса Крауна», 1999

Миллиардер Томас Краун после своего финансового успеха и пресыщения достатком решает украсть из музей дорогостоящую картину. Противостоит ему Кэтрин Беннинг — следователь страховой компании. В процессе опроса свидетелей кражи она знакомится с Крауном и начинает его, сперва лишь интуитивно, подозревать. Поначалу она не может предъявить миллионеру практически ничего.

10. 🎬 «Джой», 2015

Джой изобрела швабру, которую не нужно выжимать руками. Однажды она ранится, убирая с пола осколки разбитого бокала. Эта мелочь наводит ее на мысль о том, что миллионы домохозяек наверняка не раз попадали в такую ситуацию. Простое, но крайне полезное изобретение перевернуло жизнь Джой.

11. 🎬 «Операция «Колибри», 2018

История разворачивается вокруг братьев Винсента и Антуана, которые играют на фондовой бирже и ищут способ, как обойти всех своих конкурентов разом. Такой способ неожиданно находится. Нужно просто получать котировки раньше остальных. Правда, чтобы этого достичь, придется протащить кабель для прямого соединения от Канзаса до Нью-Йорка.

12. 🎬 «Дуэль братьев. История Adidas и Puma», 2016

В начале 20-х годов XX века братья Адольф и Рудольф Дасслеры основали небольшую обувную фабрику в баварском городе Херцогенаурах. Благодаря слаженной работе талантливого Ади и коммерческим способностям Руди предприятие быстро расширялось. Лучшие спортсмены мира предпочитали тренироваться и выступать в их шиповках. Однако во время Второй мировой войны компания практически остановила производство, а в отношениях двух братьев наметился разлад. В 1948 году «Обувная фабрика братьев Дасслер» была разделена. Так в Херцогенаурахе появилось два ожесточенных конкурента: компании Adidas и Puma.

13. 🎬 «Букшоп», 2017

Конец 1950-х. Молодая вдова Флоренс Грин осуществляет свою мечту: купив обшарпанный домик в сонном прибрежном английском городке, девушка открывает книжный магазин, шокируя местных консерваторов радикальной литературой вроде «Лолиты» и «451 градуса по Фаренгейту». Поддержку библиофил Флоренс находит только у замкнутого вдовца, мистера Брандиша.

14. 🎬 «Чужие деньги», 1991

Акула Уолл-стрит Лоуренс Гарфилд по прозвищу Ларри-Ликвидатор известен благодаря тем компаниям, которые он развалил. Он занимается исключительно собственным обогащением за счет других. Его очередная цель — корпорация, которой владеет восьмидесятилетний патриарх Йоргенсон. Чтобы противостоять коварному Гарфилду, старик нанимает не менее коварную юристку.

15. 🎬 «Нефть», 2007

Начало XX века. Предприниматель Дэниэл Плэйнвью ищет золото и серебро, а находит нефть. За несколько лет он становится преуспевающим нефтяником, разработавшим уже несколько скважин. Однажды он узнает про новое месторождение. Уцепившись за этот шанс разбогатеть, Дэниэл делает все, чтобы добиться своего.

16. 🎬 «Стрингер», 2013

Луи Блум пытается найти работу. После того как он видит, как любительская съемочная группа снимает автомобильную аварию, он меняет ворованный велосипед на камеру и снимает последствия угона автомобиля, чтобы продать местной телевизионной компании. Блум решает построить из этого бизнес. Директор новостей Нина покупает запись и убеждает его продолжить работу. Вскоре становится ясно, что ради по-настоящему стоящего материала Луи не остановится ни перед чем.

17. 🎬 «Кадры», 2013

Билли и Ник всю жизнь занимаются продажами. Но новый компьютерный мир рушит их карьеру. Стараясь доказать, что они не отстали от жизни, они бросают вызов судьбе, получив желанную стажировку в компании Google вместе с командой лучших студентов колледжей. Но получить доступ в этот фантастический мир — это только половина дела.

18. 🎬 «Информатор!», 2009

Главный герой работает в мультинациональной компании, и внезапно он решается стать стукачом. Сам себя он считает героем, заботящимся об интересах простых граждан и достойным повышения. Но для того чтобы воплотить его мечты в жизнь, ФБР нужны доказательства. Поэтому Уитакер с радостью соглашается надеть на себя специальную подслушивающую аппаратуру, а в кейс спрятать магнитофон, воображая себя своеобразным спецагентом, выполняющим сверхсекретное задание.

19. 🎬 «Порочная страсть», 2012

Богатый финансист Роберт Миллер обманом зарабатывает миллионы. Он привык к тому, что его всегда ждут жена и любовница, а огромные деньги делаются просто из воздуха. Но дутый бизнес не может держаться долго. Почуяв провал, он стремится поскорее продать свой хедж-фонд крупному банку, прежде чем раскроются его махинации.

А вы что-то смотрели из этого? Понравилось? Что еще порекомендуете?

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

