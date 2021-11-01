На программу поддержки сельской ипотеки в следующем году планируется выделить 11,5 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минсельхозе, уточнив, что такие средства заложены в проекте ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В 2021 году на субсидирование процентной ставки было предусмотрено 4,1 млрд рублей, потом дополнительно выделили еще 3,2 млрд рублей.

По данным ведомства, наибольший спрос на участие в программе наблюдается в Татарстане, Башкирии и Новосибирской области. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко и Совете Федерации эту меру назвали одной из самых эффективных в рамках комплексного развития территорий и жилищного строительства. Банки отмечают, что выделенные на 2021 год ресурсы по большей части исчерпаны, и предсказывают повышение спроса граждан на сельскую ипотеку в 2022 году.

«Учитывая высокую востребованность льготного ипотечного кредитования среди граждан (в 2021 году в уполномоченные банки поступило 223,8 тыс. заявок на 475,4 млрд рублей, выдано 50,1 тыс. кредитов на 95,6 млрд рублей), Минсельхоз России будет обеспечивать согласование заявок в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований», — отметили в министерстве.

В Минсельхозе добавили, что проработка вопроса о дополнительном выделении бюджетных средств на субсидирование льготной ипотеки ведется на постоянной основе.

Сельская ипотека стала одной из наиболее эффективных мер поддержки в рамках комплексного развития территорий, сообщили в аппарате вице-премьера Абрамченко. «Программа действует в интересах граждан, желающих связать свою жизнь с селом, а также в целях оживления экономической активности на селе, достижения роста показателей занятости населения и более активного использования невостребованных земель под нужды сельхозпроизводства», — пояснили там.

Глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров подчеркнул, что программа способствует укреплению положения кадров на селе, а также повышению качества жизни на сельских территориях. Увеличение суммы объясняется тем, что заявок на эту меру поддержки больше, чем количество заложенных денег, объяснил он. В Общественной палате также признают превышение спроса над предложением.