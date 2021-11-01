На стройках в Москве не хватает примерно 80 тыс. человек, дефицит трудовых ресурсов оценивается в 40%. Об этом в интервью РБК сообщил вице-мэр столицы Андрей Бочкарев.

«Почти все уехали, было около 120 тысяч по всему городу, сейчас, я думаю, около 40 тысяч, не больше. Не хватает ни рабочих, ни инженеров. Потому что так массово в Москве никогда не строили. Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25—30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем», — отметил он.

По словам вице-мэра, раньше трудовые мигранты приезжали в основном из Таджикистана, сейчас — из Узбекистана и Киргизии. Средняя зарплата мигранта в строительстве выросла с 30 тыс. рублей до 50—60 тыс. рублей. Он отметил, что зарплата рабочих в Китае в пересчете на рубли составляет 150 тыс. рублей, в Финляндии — 240 тыс. рублей, в Великобритании — 250 тыс. рублей. Бочкарев подчеркнул, что именно поэтому там нет рабочих из-за границы.

«Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы. Процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два, а то и в три раза больше, и строили бы мы в два раза быстрее», — отметил Бочкарев.