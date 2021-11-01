Федеральная налоговая служба запустила сервис, с помощью которого представители малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации могут подсчитать объем полагающихся им субсидий в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.

Информацию о полагающихся субсидиях на нерабочие дни можно получить на промостранице. На ней приведена формула расчета субсидии в зависимости от категории налогоплательщика, основные требования к заявителям, а также порядок ее получения.

В ФНС напомнили, что выплата субсидии производится на основании налоговой отчетности, представленной в установленный срок компаниями и индивидуальными предпринимателями, которые:

— на 10 июля 2021 года включены в реестр МСП или являются социально ориентированной некоммерческой организацией и по состоянию на 1 июля 2021 года указаны в соответствующих реестрах;

— в соответствии с правилами входят по ОКВЭД в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики;

— по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тыс. рублей;

— организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.

В службе уточнили, что заявление на получение субсидии следует направить с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет налогоплательщика, ТКС или по почте.