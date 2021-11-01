Федеральная налоговая служба запустила сервис, с помощью которого представители малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации могут подсчитать объем полагающихся им субсидий в условиях ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба ФНС.
Информацию о полагающихся субсидиях на нерабочие дни можно получить на промостранице. На ней приведена формула расчета субсидии в зависимости от категории налогоплательщика, основные требования к заявителям, а также порядок ее получения.
В ФНС напомнили, что выплата субсидии производится на основании налоговой отчетности, представленной в установленный срок компаниями и индивидуальными предпринимателями, которые:
— на 10 июля 2021 года включены в реестр МСП или являются социально ориентированной некоммерческой организацией и по состоянию на 1 июля 2021 года указаны в соответствующих реестрах;
— в соответствии с правилами входят по ОКВЭД в актуальный перечень пострадавших отраслей экономики;
— по состоянию на 1 июля 2021 года не имеют задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 тыс. рублей;
— организация не находится в процессе ликвидации, процедуре банкротства, в ее отношении не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность, не снят с учета, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРИП.
В службе уточнили, что заявление на получение субсидии следует направить с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет налогоплательщика, ТКС или по почте.«Оно будет рассмотрено в течение пяти рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату в течение трех рабочих дней. Об этом налогоплательщик будет проинформирован выбранным способом», — говорится в сообщении.
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать бизнесу субсидии за приостановку работы по решению не только федерального, но и региональных оперштабов. Об этом говорится в письме бизнес-омбудсмена премьер-министру Михаилу Мишустину.