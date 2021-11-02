Российские банки после внедрения цифрового рубля могут столкнуться с оттоком ликвидности, показала проведенная в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) оценка последствий введения нового вида денег. Согласно расчетам, до конца 2024 года в цифровую валюту из банков может перетечь 9 трлн рублей. Для компенсации оттока ЦБ должен будет предоставить финучреждениям кредитование, а при его отсутствии в банковской системе может произойти ряд серьезных изменений, предупреждают эксперты.



Банк России представил концепцию цифрового рубля в октябре 2020 года. Согласно этой концепции, цифровой рубль будет дополнительной формой российской национальной валюты и будет эмитироваться Центральным банком в цифровой форме. По недавним заявлениям Банка России, разработку прототипа платформы цифрового рубля планируется завершить в декабре текущего года, а в январе 2022 года начать тестирование, которое будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. По результатам этой работы будет сформирована дорожная карта по внедрению цифрового рубля. Предполагается, что переходный период внедрения цифрового рубля может занять до трех лет.

Согласно прогнозам экспертов, в течение переходного периода в цифровой рубль перераспределится порядка 5 трлн рублей с рублевых счетов физических лиц. В ЦМАПК подчеркивают, что отток будет происходить только из средств, обслуживающих платежный оборот, поскольку депозиты не конкурируют с цифровым рублем. Относительно всех рублевых счетов и депозитов физических лиц переток составит 14%. Объем денег, который перераспределится с рублевых счетов предприятий, составит примерно 4 трлн рублей.

«Таким образом, общий переток средств из банковской системы в цифровой рубль может составить до 9 трлн рублей. Это следует рассматривать как оценку верхней границы возможного оттока при условиях быстрого внедрения и быстрого снятия ограничений на предельный объем перевода средств в цифровые рубли», — говорится в аналитической записке.

В ЦМАПК подсчитали, что для компенсации эффекта, связанного с воздействием такого перетока на инфляцию и показатели денежной массы, Банку России будет достаточно прокредитовать банковскую систему на чуть меньшую 9 трлн рублей сумму за переходный период. «Экономия» возникнет вследствие того, что вначале банки будут «проедать» ранее накопленный запас избыточной ликвидности (средств на срочных депозитах в ЦБ), и только потом у них возникнет потребность в расширении привлечения кредитов от ЦБ, поясняют эксперты.

«При перетоке ликвидности в цифровой рубль до конца 2024 года со счетов физических лиц в размере 5 трлн рублей и со счетов юридических лиц 4 трлн компенсирующее кредитование банков со стороны Банка России должно составить 8—8,5 трлн рублей. При этом для нейтрализации возникающего дефляционного давления регулятору понадобится снизить ключевую ставку на один шаг (0,25 п. п.)», — сказано в исследовании.



В случае отсутствия компенсирующего кредитования со стороны ЦБ в банковской системе может произойти ряд серьезных изменений, предупреждают в ЦМАПК. Прежде всего сжатие абсолютно ликвидных активов будет настолько масштабным, что банки не смогут продолжать дальнейшее осуществление платежно-расчетной деятельности в силу отсутствия свободных средств, допускают эксперты.

«Для компенсации нехватки ликвидности банки начнут продавать наиболее быстро реализуемые активы: государственные ценные бумаги и высоколиквидные иностранные активы. Масштаб сброса госбумаг оценивается в 2 трлн рублей, иностранных активов — 0,5 трлн. Возможное сокращение портфеля госбумаг (исходя из ранее действующих закономерностей при оцененном масштабе шока) составит до трети его объема. Это неизбежно приведет к повышению уровня ставок на рынке ОФЗ. Экономика столкнется с ситуацией шокового повышения трансфертной кривой, которая определяет уровень ставок по большому количеству операций. Это будет означать общесистемное повышение уровня ставок в экономике. Таким образом, в случае отсутствия контрмер со стороны ЦБ произойдет ужесточение монетарных условий функционирования российской экономики», — говорится в аналитической записке.

Кроме того, замечают аналитики, нехватка ликвидности приведет к тому, что банки будут выдавать меньше кредитов. Примерное сокращение кредитного портфеля составит 4—5%, оценивают эксперты. Причем под ударом окажутся в первую очередь кредиты предприятиям, поскольку они в значительной мере фондируются средствами до востребования, которые и будут перетекать в ЦР (кредиты населению более долгие и фондируются в основном срочными депозитами населению), уточняют они.



«Сокращение кредитов и вероятный рост ставок по привлеченным средствам приведет к тому, что прибыль банков сократится примерно на 10%. Сокращение денежной массы вследствие более низких эффектов мультиплицирования приведет к сокращению уровня инфляции на 0,2—0,4 п. п. в год. Дополнительное к складывающемуся тренду дефляционное давление в указанном диапазоне будет подталкивать Банк России к коррекции ключевой ставки вниз на соответствующую величину (или на один шаг — 0.25 п. п.). Такая мера компенсирует дефляцию, которая возникнет вследствие сокращения денежной массы, и позволит нарастить объем банковских кредитов. Это предотвратит денежное сжатие», — резюмируют аналитики.