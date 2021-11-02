Эксперты Avast обнаружили мошеннические сайты, маскирующиеся под популярные магазины России, Украины и под государственные почтовые службы, предлагающие пользователям скачать приложения с необоснованно дорогой подпиской, предлагающие бесплатный пробный период (fleeceware-приложения), говорится в сообщении компании. На сайтах пользователям предлагают вознаграждение в размере 10 тыс. евро (около 300 тыс. рублей), если они пройдут небольшой опрос, поделятся ссылкой с 20 друзьями, в пяти чатах в мессенджерах или на Facebook. В конце сайт побуждает пользователей скачать fleeceware-приложение, подписка на которое стоит 70 долларов (около 5 тыс. рублей) в неделю. Деньги продолжают списываться и после удаления программы.

Обнаруженное fleeceware-приложение было загружено более 50 тыс. раз. Специалисты Avast сообщили об этом команде безопасности Android Google. В настоящее время от этой атаки защищены все пользователи Cloudflare.

Мошенники в даркнете предлагают европейские сертификаты вакцинированного Документ в объявлениях предлагается купить в среднем за 300 долларов США, в некоторых случаях указано, что оплата принимается в любой криптовалюте.

Ссылки на локализированные вредоносные сайты распространяются через социальные сети и приложения: Facebook, WhatsApp, Viber и Telegram. Если пользователь перейдет по ссылке, его перенаправят в Google Play Store. Приложение позиционируется как программа на русском языке для отслеживания посылок, но на самом деле оно списывает деньги с банковских счетов пользователей.

Такие приложения могут быть в любой категории, но обычно это программы с простым функционалом, который другие разработчики предлагают гораздо дешевле или даже бесплатно. Положительные отзывы о fleeceware-приложениях, как правило, выглядят слишком восторженными — можно сделать вывод, что они фальшивые. Необходимо внимательно прочитать, какую плату после бесплатного пробного периода будет взимать приложение и будет ли она автоматически списываться с карты на постоянной основе, если не отменить подписку, советуют эксперты.