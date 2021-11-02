На российском автомобильном рынке сейчас нечто, напоминающее коллапс. Всеобщий дефицит и ежедневный рост цен. Как теперь не потерять приличные деньги при покупке новой машины? И что делать: немедленно бежать в автосалон или терпеливо ждать минимум полгода? Подобные вопросы задают себе и экспертам сотни тысяч людей.