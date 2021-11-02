Минфин России не будет проводить 3 ноября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства.

«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 3 ноября 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — отмечает ведомство.

Самые доходные облигации

Самые доходные облигации

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Название облигации, эмитент Доходность
в год
 Дата погашения
или оферты
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198.17%
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погашение
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погашение
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13.69%
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13.32%
09.11.2021
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Онлайн Микрофинанс
12.99%
08.03.2022
погашение
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