Минфин России не будет проводить 3 ноября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении министерства.
«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 3 ноября 2021 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — отмечает ведомство.
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в год
|
Дата погашения
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|
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15.11.2021
погашение
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