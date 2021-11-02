ВТБ расширил возможности держателей «Карты возможностей», предоставив клиентам ряд новых опций — увеличенный беспроцентный период до 200 дней, а также повышенный до 10% кэшбэк на любые покупки в первые 30 дней пользования карты. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Предложение распространяется на всех новых держателей кредитной карты и действует до 31 декабря 2021 года.

При оформлении «Карты возможностей» клиенты могут воспользоваться расширенным льготным периодом, в рамках которого на протяжении первых шести месяцев и 20 дней они не будут платить проценты по кредиту. При этом пользователи получат возможность без комиссии снимать и переводить с карты до 50 тыс. рублей в месяц.

Держатели кредитной «Карты возможностей» также смогут получить дополнительную выгоду от собственных трат. Размер кэшбэка на любые покупки вырос с 1,5% до 10% и будет действовать в течение первых 30 дней использования карты. Клиенты смогут вернуть до 2 тыс. бонусных рублей с первых покупок.

Бонусные рубли можно не только использовать для приобретения товаров из онлайн-каталога программы лояльности «Мультибонус», но и перевести их на свой счет в ВТБ по курсу «один к одному» (один бонусный рубль равен 1 рублю).