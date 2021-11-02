Капитализация СберБанка с учетом привилегированных акций вечером 2 ноября достигла 8,388 трлн рублей, и банк поднялся на первое место в России по уровню рыночной капитализации. Он потеснил с лидирующей позиции «Газпром», капитализация которого опустилась до 8,363 трлн рублей.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», смена лидера по уровню рыночной капитализации произошла вследствие разной динамики акций СберБанка и «Газпрома».

Так, если ценные бумаги газового концерна в последние дни чувствуют себя не очень уверенно на фоне заметной отрицательной коррекции цен на газ в Европе (с пиковых значений, зафиксированных почти месяц назад, цены упали в 2,5 раза, до уровней чуть ниже 800 долларов за тысячу кубических метров), и во вторник акции «Газпрома» снижаются в цене почти на 1%, то котировки обыкновенных и привилегированных акций СберБанка прибавляют в ходе торгов 2 ноября порядка 0,5–0,7%.