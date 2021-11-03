Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже по итогам октября 2021 года возросло до 25 млн, сообщается в релизе биржи. Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в октябре на 728,3 тыс. до 15,3 млн человек.

Кроме того, число активных клиентов на Московской бирже в октябре достигло рекордного уровня: сделки совершали 2,4 млн человек. Частные инвесторы вложили в октябре в российские акции на Московской бирже 80 млрд рублей, в облигации — 50,9 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 84,4% — приходилась на корпоративные облигации, 7,2% — на государственные облигации, 8,3% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в октябре составила 40,7%, облигациями — 17,1%, на срочном рынке — 44,3%, на спот-рынке валюты — 12%. По итогам октября количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,6 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,4 трлн рублей, в структуре оборота 85% — сделки с акциями, 7,8% — с облигациями, 7,2% — с биржевыми фондами.

Регионами — лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (498,8 тыс.), Московская область (280,6 тыс.) и Санкт-Петербург (214,2 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (150,2 тыс. счетов), Республика Башкортостан (146,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (135,1 тыс. счетов).

По итогам октября в «Портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (31,9%), «Норникеля» (15,1%), обыкновенные и привилегированные акции СберБанка (10,3% и 6,6% соответственно), акции ВТБ (6,2%), НЛМК (6,1), «Полиметалла» (6%), «Северстали» (6%), ММК (5,9%), «Аэрофлота» (5,9%). Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли ценные бумаги Alibaba (25,8%), Tesla (13,5%), Apple (11,6%), Baidu (10%), Virgin Galactic (9%), Boeing (7,4%), Intel (6,6%), Amazon (6,1%), Micron Technology (5,2%), Alphabet (4,9%).