Малый и средний бизнес так и не сумел восстановиться после ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, а одна из главных проблем, которые волнуют этот сектор экономики, – рост закупочных цен. Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса предпринимателей «Оценка состояния бизнеса и эффективности мер государственной поддержки», которые представил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

В мониторинге приняли участие руководители и владельцы 7 160 компаний из 85 субъектов Российской Федерации. Наиболее массово в нем были представлены отрасли торговли, бытовых услуг и общественного питания (суммарно на них пришлось почти 60% участников).

Как следует из результатов опроса, к началу нового локдауна МСП так и не успел полностью восстановить докризисные обороты. 62,7% респондентов указали, что за девять месяцев 2021 года обороты компании были ниже, чем за тот же период 2019-го. 24% сумели восстановить выручку, а 5,5% — даже превзойти докризисный уровень. 4,5% сменили сферу деятельности, а 3,3% закрыли бизнес.

Проблемы бизнеса за год качественно изменились. Большинство опрошенных (68%) основной своей трудностью назвали рост закупочных цен на товары и услуги. 79,5% сообщили, что цены увеличились на 10–50%, а 14,3% заявили об их росте более чем на 50%.

Недостаточный спрос, который с марта 2020 года постоянно назывался проблемой номер один, сместился на третье место (55,5%). На втором месте среди проблем — нестабильность ограничений (58,3%).

Треть опрошенных в 2021 году вынуждена экономить на фонде оплаты труда. 64,9% респондентов указали, что фонд оплаты труда в их компании не изменился или немного вырос. 35% предприятий снизили ФОТ.

Новый локдаун нанесет удар по занятости в МСП. В его рамках 56,4% предпринимателей теми или иными способами смогут сохранить штат сотрудников: 19,7% — с помощью мер поддержки, 26,5% — с помощью личных накоплений. Еще у 10,2% локдаун не окажет влияния на занятость. Но 33,4% бизнесменов распустят часть своих сотрудников, 10,1% — распустят всех.

Программа ФОТ 3.0 не станет панацеей. Лишь 27,9% опрошенных воспользуются предлагаемыми государством кредитами под 3% с условием сохранения минимум 90% штата. Остальные 72,1% предпринимателей или не смогут выполнить это условие, или не подходят под параметры программы.

Субсидии на зарплаты оцениваются как недостаточные. 47% респондентов считают меры поддержки в виде новых субсидий для субъектов МСП в размере МРОТ эффективными, но не достаточными. 47,1% считают данную меру недостаточной и неэффективной.

Государственные меры поддержки охватывают меньше половины МСП. 42,7% респондентов смогли воспользоваться антикризисными мерами. 35,3% не смогли получить помощь, хотя пытались. 22% даже не пытались ее получить.

Предлагаемые государством меры поддержки расходятся с потребностями предпринимателей. Самая популярная мера, которой смогли воспользоваться предприниматели до сих пор, — субсидии в размере МРОТ в связи с ограничениями (41,8%). На втором месте — «снижение в регионах налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения» (26,9%). На третьем месте — «кредит ФОТ 3.0», который в 2021 году смогли получить 24%.

Продление локдауна поставит каждое четвертое малое предприятие под угрозу закрытия. Если ограничения будут продлены после 7 ноября текущего года, то 56% предпринимателей будут работать себе в убыток и балансировать на грани выживания, ожидая снятия ограничений. 28,6% респондентов в таких условиях не смогут продолжать заниматься бизнесом. И только 8,5% смогут продолжать свою деятельность без изменений.