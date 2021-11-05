Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию пятницы отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи понизился на 0,24% и составил 4 174,76 пункта. Индекс РТС уменьшился на 1,17% до отметки 1 848,1 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,69%, «Норильского никеля» — на 1,84%, СберБанка на 2,73%, «Газпрома» — на 0,55%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,26%.

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