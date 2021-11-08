Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны могут полностью освободить от платы за пользование жилым помещением и его содержание, капитальный ремонт и ЖКУ, пишут «Известия». Такой законопроект направлен на отзыв в правительство. По действующему законодательству ветераны и инвалиды ВОВ вносят за эти услуги половину суммы. Финансирование предлагаемых законопроектом мер социальной поддержки в соответствии со статьей 232 ФЗ «О ветеранах» будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, передаваемых органам государственной власти субъектов РФ в виде субвенций, говорится в пояснительной записке.

Сегодня в России есть категории граждан, которые не платят за услуги ЖКХ. К ним относятся Герои СССР, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, а также Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы.

На «Госуслугах» могут появиться счета за ЖКУ с оплатой в том числе через Систему быстрых платежей Минцифры РФ разработало проект постановления правительства, утверждающий перечень случаев взаимодействия государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) с гражданами при предоставлении услуг через портал госуслуг. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Подобный законопроект был внесен в правительство ранее, однако в отношении него были высказаны замечания, сейчас они устранены, пояснил «Известиям» автор проекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, меру предполагается распространить на более чем 100 тыс. человек. Расходы бюджета на льготы в 2023 году могут составить 1,15 млрд рублей. Вычисления приведены с учетом того, что сумма дополнительной поддержки составит в среднем 900 рублей на человека.

В большинстве фракций Госдумы готовы поддержать инициативу.

В период пандемии могут возникнуть проблемы с новыми выплатами, не исключил политтехнолог Александр Твердов. По его словам, «сумма небольшая и исполнимая», но вряд ли законопроект пройдет в условиях «ковидного» года и экономических проблем. Сейчас деньги нужны прежде всего на машины «скорой», медицинское оборудование, вакцины и лекарства, заявил эксперт. Политолог Дмитрий Фетисов, напротив, считает, что законопроект может быть поддержан правительством. По его словам, ветераны и инвалиды ВОВ — категория населения, которой государство уделяет особое внимание.