Ужесточение монетарной политики ведущими финансовыми регуляторами может привести к дефолту отдельных стран и компаний, однако системность этого риска пока остается под вопросом. Об этом заявил глава СберБанка Герман Греф, отвечая на вопрос о вероятности мирового финансового кризиса.

«Такие риски есть. Кто-то может пострадать, однако вопрос в том, насколько этот риск системный. Все-таки пока мы говорим о том, что ставки начнут расти лишь в номинальном выражении. В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, они по-прежнему отрицательные», — прокомментировал он вопрос, может ли ужесточение монетарной политики ведущими регуляторами привести к росту дефолтов у стран и компаний и подтолкнуть мир к новому кризису.

По данным Института международных финансов, объем мирового долга в прошлом квартале достиг исторического максимума в 296 трлн долларов. Многие эксперты и финансовые регуляторы начинают говорить о рисках глобального экономического кризиса. Так, Банк России в начале сентября опубликовал «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2022–2024 годы», в котором представил три альтернативных сценария развития экономики, в том числе «финансовый кризис».

По оценке российского ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем «пузырей» на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом.

Пока ведущие финансовые регуляторы не перешли к повышению процентных ставок. Европейский центральный банк в конце октября сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и оставил программу количественного смягчения без изменения.

Федеральная резервная система США также пока сохраняет ставку на уровне 0–0,25% годовых, однако допускает ее повышение уже в 2022 году. При этом американский регулятор уже объявил, что начнет замедлять темпы монетарной поддержки экономики, снижая закупки облигаций Минфина и бумаг, гарантированных ипотечными кредитами. До настоящего времени ФРС покупала таких бумаг на 120 млрд долларов ежемесячно, но теперь будет сокращать закупки на 15 млрд долларов каждый месяц.