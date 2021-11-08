Российский фондовый рынок в 2022 году продолжит показывать высокую активность, многие компании уже начали подготовку к первичному публичному размещению акций в следующем году, заявил РИА Новости глава СберБанка Герман Греф.

Российский фондовый рынок в последние несколько лет переживал период затишья, однако с началом пандемии многие отечественные компании стали активно размещать свои акции на бирже. В 2020 году 13 юрлиц провели IPO, SPO или вторичный листинг, а в 2021-м уже состоялись или были заявлены еще десять сделок. При этом «золотым» для российского рынка был 2011 год —тогда на IPO на Мосбирже вышло 35 компаний. Многие из них реализовывали «отложенный» выход на рынок после финансового кризиса.

«В настоящее время действительно наблюдается бум сделок на рынках акционерного капитала как во всем мире, так и в России. Основным драйвером такой активности на рынках капитала стали отложенный инвестиционный спрос в период пандемии и ожидания инвестиционного сообщества по постепенному снижению влияния этого фактора на глобальную экономику, что должно дать существенный толчок к ее росту», — сказал глава СберБанка.

«Я бы не хотел раньше времени анонсировать «золотой век» для российского рынка, но если ситуация с коронавирусом продолжит улучшаться и не появится каких-то новых «черных лебедей», то мы ожидаем, что высокая активность на рынках акционерного капитала сохранится и в 2022 году. Многие наши клиенты хотят воспользоваться этим окном возможностей и уже начали подготовку к IPO в следующем году», — добавил он.

Греф отказался назвать компании, готовящие IPO, однако отметил, что количество и качество новых публичных компаний, если их размещение реализуется, абсолютно точно обеспечит российскому рынку акций новый виток развития.