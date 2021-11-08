Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан — софинансирования со стороны государства. Также необходима реформа пенсионного законодательства, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы, заявил в интервью РИА Новости глава СберБанка Герман Греф.

Финансовые власти в последние годы обсуждали несколько концепций добровольных пенсионных накоплений в России. Последний вариант — гарантированный пенсионный план — представили ЦБ и Минфин в 2019 году. Планировалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Ожидалось, что она может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.

«Эту проблему так или иначе в ближайшее время придется решать. Замороженные накопления в системе обязательного пенсионного страхования – порядка 6 триллионов рублей – не дадут должного эффекта в повышении коэффициента замещения. Поэтому мы продолжаем поддерживать идею трансформации пенсионных накоплений россиян в стандартную программу негосударственного пенсионного обеспечения на добровольной основе», — прокомментировал глава СберБанка.

По мнению Грефа, для стимулирования долгосрочных сбережений россиян нужны «существенные налоговые стимулы, а для отдельных категорий граждан — софинансирование со стороны государства». Именно такая модель используется во многих странах с развитыми пенсионными системами, напомнил он.

«Наконец, для развития пенсионной отрасли критически важно реформировать пенсионное законодательство, которое содержит много ограничений, оставшихся с тех времен, когда пенсионные фонды были некоммерческими организациями. Сегодня важно, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами», — заключил глава Сбербанка.

По данным ЦБ, величина совокупного портфеля пенсионных средств по итогам II квартала 2021 года увеличилась на 1,3%, до 6,5 трлн рублей. Все три сегмента показали схожую динамику: объем пенсионных накоплений НПФ вырос на 1,2%, до 3 трлн рублей, пенсионных резервов НПФ — на 1,4%, до 1,5 трлн, пенсионных накоплений ПФР — на 1,3%, до 2 трлн.