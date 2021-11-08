Выводы о том, насколько эффективным оказался режим нерабочих дней для снижения заболеваемости ковидом в России, делать пока рано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока рано делать вывод. Он будет понятен как раз где-то только через неделю — реальный вывод», — сказал представитель Кремля.

Голикова назвала два главных фактора для окончания пандемии в России Срок окончания пандемии коронавируса в России зависит от темпов вакцинации и борьбы с поддельными сертификатами о прививке, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.



Также он отметил, что сокращение срока действия QR-кодов в России для вакцинированных не обсуждалось и не обсуждается. «Мы ничего на этот счет не слышали, информацией не располагаем. Мы знаем, что, действительно, [это] [сбои по срокам действия кодов] связано с техническими работами. Сама система «Госуслуги» находится в постоянном процессе совершенствования, расширения функционала. Это очень хороший, положительный процесс, но, к сожалению, иногда связанный с такими сбоями. Ничего в этом страшного нет», — сказал Песков.

«На этот счет ничего не обсуждается и не обсуждалось», — подчеркнул представитель Кремля в ответ на уточняющий вопрос журналистов, планируется ли в будущем изменить срок действия QR-кодов.