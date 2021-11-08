Правительство дало положительный отзыв на внесенный в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев с учетом небольшой доработки. Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Согласно законопроекту от обязательного техосмотра освобождаются «легковые автомобили и мототранспортные средства», принадлежащие гражданам и «используемые ими исключительно в личных целях». Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В отзыве Кабмина указано на то, что, согласно техническому регламенту Таможенного союза, проверка выполнения требований к транспортным средствам в случае изменения их конструкции осуществляется «в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности» ее изменения, последующей проверки безопасности конструкции и техосмотра транспорта. В правительстве предлагают внести необходимые правки в текст законопроекта, чтобы привести его в соответствие с Договором о Евразийском экономическом союзе.