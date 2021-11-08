Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,04% и составил 4 218,27 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,94%, до отметки 1 865,46 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,05%, СберБанка — на 0,46%. Бумаги «Норильского никеля» подорожали на 0,89%, «Газпрома» — на 0,42%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,56%.

Российский фондовый рынок в понедельник покупает и слегка отыгрывают неудачи предыдущих торговых дней, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В безусловных лидерах дня — расписки TCS, где обновлен новый максимум на уровне 8 518 рублей. Долгосрочный тренд остается восходящим, рынок может ориентироваться на 8 750 рублей и выше. Основной позитив заключается в корпоративном фоне — после сообщений о планах по созданию банка на Филиппинах TCS планирует двигаться дальше по Юго-Восточной Азии. Это очень хорошо для развития международного сегмента банка», — комментирует эксперт.

Акции «Полюс Золота» выросли к максимуму пяти месяцев — области 14 895 рублей, сохраняя в силе восходящий импульс. По словам Бодровой, яркой фундаментальной опоры тут нет, но стратегически бумаги выглядят лучше рынка и могут тянуться к 15 тыс. рублей без проблем.

В бумагах «ПИКа» развиваются продажи, указала аналитик. Она напомнила, что нисходящий торговый канал берет свое начало от 23 сентября текущего года и пока только набирает силу. «Глобальный рост ключевой ставки в России оптимизма всему этому не добавляет, как и ухудшение покупательской активности. Пока еще это не касается в полной мере рынка жилья, но очень скоро коснется. Акции сползли к 1 100 рублям, следующая цель «медведей» — 1 060 рублей», — резюмировала эксперт.