Банки, выдающие POS-кредиты, наблюдают рост продаж таких ссуд в онлайн-режиме, пишет «Коммерсант». По оценке Почта Банка, первое место в сегменте по портфелю, проникновение онлайн-кредитов в нем выросло с 5% в 2018 году до 17% сейчас. Банк «Ренессанс Кредит» показал в 2021 году ежеквартальный рост на 15–19% онлайн-выдачи в канале POS-кредитования. Доля заявок, получаемых через онлайн-канал ОТП Банком, также растет: в I квартале она составила 37%, во II квартале — 38%, а в III квартале — 45%. В МТС Банке подтвердили увеличение интереса заемщиков к POS-кредитованию в онлайн-режиме.

По данным Frank RG, в целом по рынку доля POS-кредитов онлайн составляет около 15–20% портфеля. В год она растет на 4–5 п. п., исходя из оценки совокупного портфеля по состоянию на 1 октября 2021 года (228 млрд рублей) это около 35–46 млрд рублей.

Главным сдерживающим фактором на рынке POS-кредитования в онлайн-режиме остается механизм удаленной идентификации заемщиков и электронной подписи, отметил гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Если банки наладят удаленную идентификацию, то это упростит доступ клиента к таким кредитам. По словам собеседника в одном из банков на рынке POS-кредитования, себестоимость выдачи онлайн-кредитов в сегменте ниже, чем при офлайн-выдаче, где, например, есть расходы на менеджеров по продажам. Эта разница, по его мнению, невелика и не трансформируется в снижение стоимости кредита для конечного заемщика. По словам собеседника, ставка обычно зависит от риск-профиля клиента.

Сейчас POS-бизнес онлайн активно развивается в сегменте маркетплейсов, отмечают банкиры. Долю традиционных игроков, скорее всего, будут отбирать и банки, которые принадлежат крупным ретейлерам, полагают участники рынка.