СберБанк представил отчет по итогам 10 месяцев 2021 года, подготовленный в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (неконсолидированные данные). За указанный период чистая прибыль «Сбера» составила 1,046 трлн рублей.

Показатель чистой прибыли СберБанка за январь — октябрь 2021 года в 1,6 раза превысил результат за аналогичный период прошлого года.

Чистый процентный доход по итогам 10 месяцев составил 1 328,8 млрд рублей и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12%, что обусловлено ростом кредитного портфеля клиентов.

Чистый комиссионный доход вырос на 14,8% год к году и составил 471,8 млрд рублей.

«Мощным драйвером роста остаются операции с банковскими картами, включая эквайринг, доходы от которых увеличились на 29% год к году. Введение нерабочих дней в конце октября не вызвало существенного замедления трансакционной активности, наблюдаемого в предыдущие аналогичные периоды», — сказано в комментарии «Сбера».

Операционные расходы составили 550 млрд рублей и увеличились на 11% по сравнению с 10 месяцами прошлого года. Отношение расходов к доходам составило 28,4%.

По итогам октября 2021 года активы банка выросли без учета валютной переоценки на 1,7% и превысили 36,8 трлн рублей, главным образом за счет кредитного портфеля.

Совокупный кредитный портфель вырос на 1,9% без учета валютной переоценки в октябре и составил 26,5 трлн рублей.

За октябрь корпоративным клиентам выдано 1,2 трлн рублей, с начала года — 11,2 трлн. Без учета валютной переоценки портфель вырос на 1,9% в октябре и на 6,6% с начала года. На динамику портфеля оказало влияние погашение кредитов государственными и муниципальными учреждениями в связи с замещением их задолженности бюджетными средствами. Без учета этого фактора рост корпоративного кредитного портфеля составил 9,6% за 10 месяцев 2021 года. На 1 ноября портфель кредитов корпоративным клиентам составил 16,2 трлн рублей.

Частным клиентам в октябре выдано 527 млрд рублей, из них более 270 млрд рублей — ипотечные кредиты и более 240 млрд рублей — потребительские кредиты. За 10 месяцев выдано 4,7 трлн рублей розничных кредитов, что в 1,4 раза больше, чем год назад.

«Поддержание высокого спроса на ипотечное кредитование стало возможным благодаря выгодным собственным и государственным ипотечным программам, а также простоте и удобству нашей цифровой платформы «Домклик», ежемесячная аудитория которой уже составляет 16 млн пользователей», — пояснили в «Сбере».

Розничный портфель к 1 ноября достиг 10,3 трлн рублей — его объем вырос на 2,1% в октябре и на 21,5% с начала года.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%.

Портфель ценных бумаг СберБанка сократился за октябрь на 1,4% до 5,1 трлн рублей за счет погашения корпоративных облигаций.

Средства физических лиц выросли на 0,4% без учета валютной переоценки и составили 16,3 трлн рублей. Рост наблюдался по всем основным валютам. Средства на счетах эскроу продолжили рост на фоне значительных выдач ипотеки и к 1 ноября составили около 1,4 трлн рублей.

Средства юридических лиц на 1 ноября составили 8,1 трлн рублей, снизившись за месяц без учета валютной переоценки на 2,7%.

Базовый и основной капиталы в октябре изменились незначительно и составили 3,822 трлн рублей и 3,972 трлн рублей соответственно.