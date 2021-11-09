Объем потребительских кредитов, выданных за январь — сентябрь 2021 года, составил 3,681 трлн рублей, что на 77,3% больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2020-го, говорится в сообщении бюро кредитных историй «Эквифакс». Всего за девять месяцев 2021 года было выдано 12,86 млн потребкредитов, что на 43,2% больше, чем за такой же период прошлого года.

Средняя сумма потребительского кредита выросла на 9,6% за год и по итогам сентября 2021 года составила 275,4 тыс. рублей. Совокупный портфель потребкредитов кредитных учреждений достиг 6,085 трлн рублей, рост к сентябрю 2020-го — 27,3%.

Уровень риска портфеля потребительских кредитов сохраняется на стабильно высоком, но приемлемом для данного вида кредитов уровне: уровень просроченных более 90 дней кредитов в целом по потребительским кредитам на конец сентября снизился на 1,9 п. п. за год и составил 15,04%.

Средний срок выдаваемого потребительского кредита по итогам сентября 2021 года составляет 33 месяца, это на 8,3% выше показателя сентября 2020 года.