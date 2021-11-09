Пенсии по потере кормильца будут назначаться беззаявительно с 2023 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

«Страховые пенсии по случаю потери кормильца и социальные пенсии по случаю потери кормильца детям, не достигшим возраста 18 лет, с 1 января 2023 года будут назначаться со дня смерти умершего кормильца на основании сведений ПФР и единого госреестра ЗАГС. Подавать заявление для назначения таких пенсий не потребуется», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что разработали и опубликовали такой законопроект.

В настоящее время в случае смерти родителя или признания его пропавшим без вести представители ребенка обращаются с заявлением в территориальный орган ПФР, напомнили в Минтруде.