СберБанк активно ищет вариант продажи украинской «дочки», но там много юридических сложностей, сообщил журналистам президент — председатель правления «Сбера» Герман Греф.

«Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации, пока мы не нашли какой-то приемлемой для себя и, конечно же, для всех разрешительных инстанций (их там много) сделки, — сказал он. — Но мы будем стараться искать, конечно, варианты ухода с рынка, потому что мы не видим дальнейших перспектив нашего пребывания там».

В середине сентября Греф сообщил, что СберБанк рассматривает различные варианты развития событий в отношении украинской «дочки» и не исключает принятия решения по ней до начала 2022 года. В сентябре СберБанк России изменил название украинской «дочки» на Международный Резервный Банк (МР Банк).

Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию Ощадбанка и запретил украинской «дочке» крупнейшего российского банка использовать торговую марку «Сбербанк» на Украине.

Украинский Сбербанк был основан в 2001 году, СберБанк России — его единственный собственник. Российский СберБанк начал искать покупателя на украинский актив после того, как в 2014 году обострились отношения между Россией и Украиной, а в 2017 году российские банки на Украине попали под санкции в ответ на то, что их обязали признавать паспорта жителей Донбасса и их обслуживать. Национальный банк Украины не согласовал нескольких потенциальных сделок по продаже «дочки» СберБанка.

По данным НБУ на 1 сентября 2021 года, СберБанк по размеру общих активов занимал десятое место (61,88 млрд гривен) среди 72 украинских банков.