Украинский дочерний банк СберБанка — «Сбербанк России» — будет переименован в Международный Резервный Банк. Соответствующее решение акционера от 27 сентября 2021 года опубликовано на сайте украинского кредитного учреждения.

В документе указано, что акционер решил сменить название банка со «Сбербанка России» на «Международный Резервный Банк». Короткое название — МР Банк. В связи с этим решением в устав банка внесены соответствующие изменения.

Прежнее название «дочки» СберБанка на Украине с 2016 года в судах оспаривал государственный Ощадбанк, который был образован из украинского филиала СберБанка СССР и сегодня входит в тройку крупнейших банков Украины. Ощадбанк обвинил СберБанк в нарушении прав интеллектуальной собственности, заявив, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и Oschadbank. Российский СберБанк в ответ заявил, что согласовал переименование своей «дочки» с Национальном банком Украины, а его регистрация была проведена в соответствии с законодательством страны.

В ноябре 2020 года украинский Верховный суд признал Ощадбанк законным владельцем торговой марки «СберБанк» на территории страны.