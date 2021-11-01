Украинский дочерний банк СберБанка — «Сбербанк России» — будет переименован в Международный Резервный Банк. Соответствующее решение акционера от 27 сентября 2021 года опубликовано на сайте украинского кредитного учреждения.

В документе указано, что акционер решил сменить название банка со «Сбербанка России» на «Международный Резервный Банк». Короткое название — МР Банк. В связи с этим решением в устав банка внесены соответствующие изменения.

Прежнее название «дочки» СберБанка на Украине с 2016 года в судах оспаривал государственный Ощадбанк, который был образован из украинского филиала СберБанка СССР и сегодня входит в тройку крупнейших банков Украины. Ощадбанк обвинил СберБанк в нарушении прав интеллектуальной собственности, заявив, что на территории Украины он является единственным законным владельцем прав на торговые марки «Ощадбанк», «Сбербанк» и Oschadbank. Российский СберБанк в ответ заявил, что согласовал переименование своей «дочки» с Национальном банком Украины, а его регистрация была проведена в соответствии с законодательством страны.

В ноябре 2020 года украинский Верховный суд признал Ощадбанк законным владельцем торговой марки «СберБанк» на территории страны.

Суд на Украине признал Ощадбанк законным владельцем бренда «СберБанк»

Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.