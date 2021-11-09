Объем международных резервов РФ на 1 ноября составил 624,237 млрд долларов против 614,122 млрд на 1 октября 2021 года. Такие данные на начало отчетных дат опубликовал ЦБ.

Таким образом, за октябрь показатель повысился на 10,115 млрд долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Рост был зафиксирован по всем составляющим ЗВР.

Так, резервы в иностранной валюте увеличились с 455,965 млрд долларов на начало октября до 461,593 млрд на 1 ноября 2021 года, резервы в СДР — с 24,377 млрд до 24,491 млрд, резервная позиция в МВФ — с 5,122 млрд до 5,294 млрд долларов; в итоге общий объем валютных резервов вырос с 485,464 млрд до 491,378 млрд долларов.

Кроме того, увеличился стоимостный объем монетарного золота: со 128,658 млрд долларов на 1 октября этого года до 132,859 млрд на 1 ноября.

За январь — октябрь 2021 года международные резервы РФ увеличились на 28,463 млрд долларов (с 595,774 млрд на 1 января).



Как свидетельствуют материалы ЦБ, за 2020 год международные резервы РФ прибавили порядка 41,4 млрд долларов (после роста на 85,9 млрд в 2019-м). При этом в конце октября текущего года объем резервов доходил до нового исторического максимума — 623,2 млрд долларов на 29 октября 2021-го.