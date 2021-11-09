Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию вторника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,73% и составил 4 187,33 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,07%, до отметки 1 864,21 пункта.

Акции Мосбиржи подорожали на 0,32%, «Норильского никеля» — на 1,91%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,75%, СберБанка — на 0,43%, «Газпрома» — на 0,42%.





Российский рынок ценных бумаг во вторник двигался смешанно, так как у инвесторов все же нет сейчас какой-то цельной идеи, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Бенчмарки забрались слишком высоко, продавать отсюда причин нет, но и дальше расти тоже не получается, добавляет она.

«Индекс Мосбиржи чуть снизился и балансирует около 4 200 пунктов. Он может оставаться в пределах 4 190—4 225 пунктов. Индекс РТС вырос к 1 865 пунктам и готов торговаться в коридоре 1 860—1 890 пунктов», — комментирует эксперт.

Расписки TCS, лидировавшие в спросе накануне, сегодня возглавляют список аутсайдеров на фоне технической коррекции. Акции «ПИКа», которые накануне, напротив, бурно снижались, вышли в плюс. Аналитик сомневается, что снижение завершено, и, сегодняшние покупки пока представляются ей паузой в «медвежьем» ралли с целью к 1 060 рублям.

Неплохо выглядят акции «Детского мира», металлургов — «НЛМК», «Норникеля». «Из интересного на сегодня — «Циан» вышел на двойное IPO. На американском рынке бумаги в первый день торгов выросли более чем на 8% над ценой размещения, на российском — на 9,5%. Кейс интересный, но потенциал роста бумаг с опорой на ключевые мультипликаторы ограничен», — заключает Бодрова.