СберБанк предложил предпринимателям облачную платформу для управления продажами и автоматизации бизнес-процессов — SberCRM, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Сервис предназначен для владельцев малого и среднего бизнеса и не требует специальных навыков для настройки. Платформа, оптимизирующая взаимодействие с клиентами, уже интегрирована с онлайн-банком «СберБизнес».

В настоящее время запущена базовая версия SberCRM, к которой можно подключить неограниченное число новых пользователей. Она предоставляется бесплатно до конца 2021 любым юридическим лицам: быть клиентом «Сбера» для этого необязательно. Зарегистрироваться в сервисе можно на сайте sbercrm.com.

Для клиентов «Сбера» доступны дополнительные возможности. Например, при регистрации в сервисе через SberBusinessID автоматически отображается вся база контрагентов и клиентов, с которыми у владельца бизнеса были расчеты в онлайн-банке.

Базовый бесплатный тариф за услугу уже включает функционал, который позволяет автоматизировать процесс продаж, вести проекты, организовывать работу сотрудников. Уникальной особенностью продукта является no-code-конструктор, который позволяет без программистов гибко настраивать платформу «под себя», с учетом особенностей конкретного бизнеса.

Благодаря встроенному в SberCRM модулю проверки контрагентов, владельцы бизнеса могут минимизировать риски, а интеграция с ФНС позволяет быстрее обрабатывать заказы и вести сделки с новыми партнерами. В платформу также интегрировано приложение «СберРост» – интеллектуальная система управления отклонениями в бизнес-процессах. Она позволяет увеличивать продажи и повышать эффективность сотрудников при помощи встроенных алгоритмов, которые рекомендуют оптимальные действия для быстрого и успешного закрытия сделок с клиентами.