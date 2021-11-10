ВТБ первым из российских банков предложил клиентам сервис получения имущественного налогового вычета в онлайн-формате. Упрощенная процедура в рамках электронного взаимодействия банка с Федеральной налоговой службой сокращает срок получения средств в три раза и не требует посещения офисов банка и налоговой службы, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
Новый сервис позволяет ипотечным клиентам ВТБ получить имущественный вычет в режиме онлайн в несколько кликов. При этом клиенту не требуется собирать бумажные документы и оформлять декларацию 3-НДФЛ.
Чтобы вернуть налог, необходимо зайти в раздел «Госуслуги» в «ВТБ Онлайн» и подтвердить направление соответствующей заявки в налоговые органы.
«Банк направит документы в электронном виде в ведомство, после чего клиенту останется подписать цифровое предзаполненное заявление своей электронной подписью в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. После рассмотрения документов в ФНС средства поступят на счет клиента в ВТБ. Сервис доступен для клиентов, оформивших ипотеку в ВТБ с 2020 года и не получавших ранее имущественный вычет», — пояснили в банке.
В ВТБ ожидают, что до конца 2023 года новой услугой воспользуются свыше 250 тыс. клиентов, которые смогут таким образом вернуть до 50 млрд рублей.
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