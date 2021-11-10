СберБанк подготовил ряд предложений по кредитам в рамках традиционного «Зеленого дня», который пройдет 11 и 12 ноября и в этом году будет приурочен к 180-летию «Сбера», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В рамках акции клиенты могут получить скидки и спецпредложения от компаний экосистемы «Сбера» и ее партнеров.

Клиенты, подавшие заявку на потребительский кредит 11 и 12 ноября, смогут получить кредит на срок от 13 месяцев на следующих условиях: ставка 5% на первый месяц, а для клиентов с действующей годовой подпиской «СберПрайм+» ставка 5% будет действовать первые три месяца. По истечении этого срока будет установлена базовая ставка, действующая на момент оформления кредитной заявки.

Также на период акции будут снижены базовые ставки: