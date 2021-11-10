Механизм выплаты компенсаций дольщикам проблемных объектов может применяться чаще, чем достройка из-за повышения стоимости строительства, сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

«В связи с тем, что стоимость строительства растет, критерии экономической эффективности меняются, и мы предполагаем, что в будущем основные решения будут в пользу выплат. С одной стороны, это позволит уместиться в лимит бюджетных средств, который есть для решения этой проблемы. А с другой стороны, проблема граждан будет быстрее решена», — сказал Тимофеев на расширенном заседании комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Он уточнил, что окончательно проблема обманутых дольщиков в России будет решена к декабрю 2023 года.

Получить квартиры или компенсации смогут еще более 900 обманутых дольщиков Еще более 900 пострадавших дольщиков из семи регионов смогут получить квартиры или денежные выплаты. Соответствующие решения принял наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства, сообщается на сайте фонда.

Сейчас для восстановления прав обманутых дольщиков используются два механизма: завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций. Решение в каждом случае принимает наблюдательный совет Фонда дольщиков. По словам Тимофеева, в первом полугодии 2021 года в 70% случаев набсовет принимал решение о достройке объекта и в 30% — о выплате компенсации.