В рамках традиционного «Зеленого дня» СберБанк подготовил два предложения для своих клиентов по дебетовым картам, которыми можно воспользоваться с 11 по 14 ноября, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В частности, при оформлении первой дебетовой или молодежной «СберКарты» клиенту будет начислено 1 800 бонусов от «СберСпасибо». А действующие держатели дебетовой или молодежной «СберКарты» при оплате покупок у партнеров экосистемы «Сбера» смогут вернуть 18% бонусами от «СберСпасибо».

Для получения приветственных бонусов за оформление «СберКарты» необходимо заключить договор в период с 11 по 14 ноября 2021 года включительно. Также потребуется регистрация в программе лояльности «СберСпасибо». Далее следует совершить любую покупку на сумму не менее 500 рублей в течение 30 дней с момента оформления карты (до 14 декабря 2021 года включительно).

Карта оформляется клиентам, достигшим 14 лет, у которых нет и ранее не было дебетовой или молодежной «СберКарты». Можно оформить только одну карту и получить не более 1 800 приветственных бонусов. При выполнении условий акции бонусы от «СберСпасибо» будут начислены до 31 декабря 2021 года. Бонусный фонд акции по каждой платежной системе ограничен, после его исчерпания акция прекратится, о чем будет написано на странице акции.

Новую карту можно оформить на сайте СберБанка, в интернет-банке или мобильном приложении «СберБанк Онлайн», в отделениях банка. Также в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» можно выпустить виртуальную карту, привязав ее к электронному кошельку в смартфоне.

Для получения 18% возврата бонусами от «СберСпасибо» держателям карт необходимо с 11 по 14 ноября 2021 включительно совершить покупки в «СберМаркете», «СберМегаМаркете», Delivery Club либо оплатить услуги Okko, «СитиМобиля», «Ситидрайва», «Самоката», «СберМобайла», «СберДиска», «СберДевайсов», «СберЗвука», «Кухни на районе», Level Kitchen, MyFood, Perfomance Food, «СберЕ-Аптеки».

Покупки впоследствии не должны быть отменены. Клиент должен быть старше 14 лет и зарегистрирован в «СберСпасибо». Бонусный фонд акции ограничен по каждой платежной системе и по его исчерпании акция завершается.

Начисление бонусов происходит без дополнительного уведомления клиента. Если бонусы не были начислены, участник может обратиться в контактный центр «СберСпасибо».