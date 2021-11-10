В рамках традиционного «Зеленого дня» СберБанк предлагает клиентам оформить кредитную карту с пониженной процентной ставкой, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Так, для клиентов, оформивших кредитную «СберКарту» с 11 по 14 ноября 2021 года включительно, процентная ставка на все расходные операции, включая снятие наличных, составит 9,8% на 180 дней. Пониженная ставка будет действовать с даты активации карты до 12 мая 2022 года.

«В отличие от большинства других кредитных карт, процентная ставка по кредитной «СберКарте» единая для покупок и снятия наличных, и она гарантирована абсолютно всем клиентам, которым одобрена карта», — отметили в «Сбере».

В банке напомнили, что на покупки по кредитной «СберКарте» действует максимальный беспроцентный период — до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Таким образом, держатель карты в течение месяца может совершать покупки, а затем у него есть еще три месяца, чтобы вернуть средства без процентов.

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Самые популярные кредитные карты с онлайн-заявкой

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