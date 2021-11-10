Минфин России на аукционе в среду, 10 ноября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 34,572 млрд рублей.
Цена отсечения составила 92,4271% от номинала, средневзвешенная цена — 92,5363% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,03% годовых.
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