Минфин России на аукционе в среду, 10 ноября, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года. Размещенный объем выпуска составил 20 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса — 34,572 млрд рублей.

Цена отсечения составила 92,4271% от номинала, средневзвешенная цена — 92,5363% от номинала. Доходность по цене отсечения — 8,03% годовых.