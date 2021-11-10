Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,35% и составил 4 172,47 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,57% — до отметки 1 853,64 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,28%, «Норильского никеля» — на 1,38%, СберБанка — на 1,3%. Бумаги «Газпрома» подорожали на 0,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,35%.

Индекс Мосбиржи обновил ноябрьский минимум, оставаясь под дополнительным давлением сильного рубля, отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«На старте сессии российский фондовый рынок предпринял несколько восходящих попыток, реагируя на восстановление нефти и биржевых площадок. Однако затем внешний фон стал ухудшаться, спровоцировав у нас нисходящий импульс», — комментирует эксперт.

Он напоминает, что поначалу снижались мировые фондовые индикаторы, а затем и нефтяные цены просели. Как поясняет аналитик, негативом выступает разрастание проблем в строительном секторе Китая. Акции еще одного крупного девелопера Fantasia Holdings после возобновления торгов обвалились на 40% из-за неисполнения компанией долговых обязательств.

Дополнительное давление на рынки оказали превысившие ожидания индексы потребительских и производственных цен в Китае. Это усилило опасения всплеска инфляции, который способен поставить под угрозу экономические перспективы.

Индексы потребительских цен в США также превысили прогноз в месячном и годовом выражении, что вызвало резкое снижение мировых рынков. «На этом фоне мы испытали кратковременную просадку, которую быстро выкупили благодаря нефти, ускорившей восстановление», — резюмирует аналитик.