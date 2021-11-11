СберБанк ликвидировал свою специализировавшуюся на кредитовании МСБ микрокредитную компанию (МКК) «Выдающиеся кредиты», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке. Причина — высокие риски, низкая рентабельность бизнеса и желание сосредоточиться на других сегментах микрокредитования.

Отмечается, что на картах «Яндекса» организация помечена как неработающая. Из материалов на сайте регулятора следует, что МКК была исключена из реестра микрофинансовых организаций. Причина — заявление компании об исключении сведений о ней из госреестра, добавили в ЦБ. Решение о закрытии было принято после пересмотра стратегии развития в сегменте, динамики рынка и возросших рисков, пояснили в банке.

МКК «Выдающиеся кредиты» была основана в 2017 году для выдачи микрозаймов в сегменте МСП компаниям с повышенным кредитным риском. Сайт компании также продолжает работать и предлагать индивидуальным предпринимателям и микробизнесам, работающим не менее девяти месяцев, получить онлайн-заем в размере до 800 тыс. рублей по ставке от 19,9% годовых. По информации СРО «МиР», в которой состояла МКК, размер займов составлял 0,1–1,5 млн рублей, сроки варьировались в пределах от трех до 18 месяцев.

СберБанк задумал приобрести дизайн-центр электроники СберБанк изучает возможность перехода на российское оборудование для проектов в области искусственного интеллекта (ИИ), пишет «Коммерсант», уточняя, что сейчас банк применяет в основном решения американской Nvidia и опасается сложностей из-за санкций.

По мнению руководителя направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ» Егора Кривошеи, СберБанк мог принять решение о закрытии МФО для МСБ, так как у его клиентов уже есть много способов получить кредиты в самом банке, в том числе на небольшие суммы. Это и стандартные кредиты, и кредитные линии, и продукты, работающие по принципу овердрафта, перечислил он. При этом клиенты не хотят менять провайдера финансовых услуг, а хотят решения в режиме «единого окна», и банки нацелены на удовлетворение такого клиентского запроса, отметил эксперт.

МФО же могут конкурировать с банками за тот сегмент малых и средних предприятий, который еще не столь активно сотрудничает с банками, к примеру, не принимает безналичные платежи, допускает Кривошея. Однако, уточнил он, в этом случае успех зависит от специфики поведения клиентов и готовности МФО к высокому уровню риска.