В настоящее время Федеральная антимонопольная служба России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС пояснили, что у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста.

«Дополнительно отмечаем, что рынок связи является социально значимым. ФАС России на постоянной основе проводит мониторинг повышения тарифов связи по всей стране. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее агентство TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных компаний связи сообщило, что тарифы на домашний Интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%. Основанием для повышения цен названы инфляция, необходимость исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам.