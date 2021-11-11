Минстрой России разработал и начал тестирование аппаратно-программного комплекса для формирования единого цифрового реестра граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. Об этом говорится в сообщении ведомства. На единой цифровой платформе будет собрана информация по всем категориям граждан, входящим в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, после завершения тестирования комплекса ведомство совместно с региональными властями приступит к переносу информации обо всех предусмотренных к включению в реестр категорий граждан. Всего планируется включить данные по более чем 800 тыс. граждан.

Также в настоящий момент проводится работа по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок и условия заполнения единого реестра. Формирование банка данных нового цифрового ресурса планируется завершить в 2023 году.