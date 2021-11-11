Россияне в течение января — октября 2021 года взяли 15,8 млн кредитов наличными, это больше, чем за весь 2020-й (14,5 млн кредитов), и больше, чем за весь 2019-й (15,3 млн кредитов), говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро, владеющего информацией о 97% банковских заемщиков. В октябре банки предоставили 1,6 млн кредитов наличными – на 22% больше, чем в октябре прошлого года.

Наибольший рост кредитования за сентябрь-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в Татарстане (на 44%), Иркутской области (43%), Московской и Тюменской областях (по 41%), Ростовской области, Башкортостане и Москве (по 40%). Наименьший рост был в Алтайском крае, Нижегородской и Омской областях, Приморском крае (по 30%).

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, ожидается, что общее количество выданных кредитов наличными к концу года приблизится к 20 млн.