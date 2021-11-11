СберБанк и его дочерняя компания SberCloud, провайдер облачных технологий, на международной конференции AI Journey 2021 представили новый высокопроизводительный российский суперкомпьютер Christofari Neo.

Эффективная производительность Christofari Neo в двойной точности составляет почти 12 петафлопс (11.95 PFLOPs). Суперкомпьютер создан на базе технологий NVIDIA, мирового лидера в области искусственного интеллекта. Вычислительным сердцем системы стали графические процессоры NVIDIA A100 с 80 Гб памяти. Тензорные ядра A100 обеспечивают высочайшую производительность в задачах искусственного интеллекта, а 80 Гб памяти позволят работать с большими ИИ-моделями и массивами данных.

Как пояснили в СберБанке, Christofari Neo отлично подходит для обучения и инференса моделей-трансформеров с самой современной архитектурой, которые обучают на больших датасетах. Первыми тестовый доступ к Christofari Neo получили команды SberDevices и Sber AI.

«Суперкомпьютер Christofari Neo позволит «Сберу» вывести скорость обучения моделей на новый уровень, что откроет нам новые возможности в реализации прорывных сервисов и продуктов, использующих самые передовые технологии. При этом текущие и новые клиенты SberCloud получат доступ к мощностям сразу двух суперкомпьютеров. Важно, что осталось неизменным, — это легкость в использовании нового суперкомпьютера, потому что Christofari Neo работает в тесной интеграции с платформой ML Space и Christofari. Это значит, что клиенты получат доступ к нужной мощности так же быстро и просто, как прежде», — отметил СТО «СберБанк Груп», исполнительный вице-президент Давид Рафаловский.