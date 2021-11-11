В России начнет работу специальная цифровая платформа — Единая государственная информационная система социального обеспечения для выявления семей в сложной ситуации. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с Кабмином.

«Сегодня в повестке заседания правительства — пакет из трех законопроектов, который должен повысить качество социальной поддержки граждан. Сделать ее с учетом поручений президента более адресной», — сообщил глава Кабмина.

По словам премьер-министра, помощь должны получать именно те люди, которые больше всего в ней нуждаются. «Для решения этих вопросов создана специальная цифровая платформа — Единая государственная информационная система социального обеспечения, в которую будут поступать сведения из многих ведомств. После принятия изменений в законодательство она сможет более точно определять семьи, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. И которым нужна помощь государства», — пояснил он.

Мишустин отметил, что система станет пополняться сведениями из Федеральной налоговой службы, МВД России и Росреестра. Это необходимо для тщательного расчета среднего дохода на каждого члена семьи, добавил он.

«Изменения в законодательство позволят не только сократить сроки предоставления мер социальной поддержки, но и персонально информировать людей обо всех пособиях, выплатах и других возможностях для граждан с низкими доходами. Более того — сообщать о них в проактивном режиме», — заключил глава Кабмина.