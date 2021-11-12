Что делать, если твой первый серьезный инвестиционный опыт обернулся потерей половины зарплаты во время валютного кризиса 2014 года? Посчитать это платой за опыт, уверена героиня нового выпуска подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» Надежда.

Почему инвестиционный советник Игорь Файнман назвал ее будущим Уорреном Баффетом в юбке? И как начинающим инвесторам понять, когда покупать валюту, а когда продавать? Слушайте реальные истории инвестиционных провалов в подкасте «Это к деньгам », чтобы учиться на чужих ошибках и не совершать свои.

Слушайте <noindex><a rel="nofollow" href='https://music.yandex.ru/album/12313069/track/95029627'>«Доллар рос на рубль в час». Как потерять ползарплаты на обмене валюты и стать «будущим Баффетом в юбке»</a></noindex> на Яндекс.Музыке

В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов «Это к деньгам» профессиональные финансисты, известные личности и слушатели подкаста поделятся историями своих неудач на бирже, а эксперты помогут разобраться, что сделано не так и как слушателям избежать подобных ситуаций в будущем.

Предыдущие выпуски четвертого сезона:

Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.



Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.

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