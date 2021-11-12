Что делать, если твой первый серьезный инвестиционный опыт обернулся потерей половины зарплаты во время валютного кризиса 2014 года? Посчитать это платой за опыт, уверена героиня нового выпуска подкаста для начинающих инвесторов
Почему инвестиционный советник Игорь Файнман назвал ее будущим Уорреном Баффетом в юбке? И как начинающим инвесторам понять, когда покупать валюту, а когда продавать? Слушайте реальные истории инвестиционных провалов в подкасте
В новом сезоне подкаста для начинающих инвесторов
Предыдущие выпуски четвертого сезона:
- «Во всем были виноваты женщины». Как потерять деньги из-за вредного совета, а потом самому стать инвестиционным советником
- Три шестерки и золотое дно. История серийного неудачника в инвестициях
Ведущие подкаста — сотрудники Банки.ру и начинающие инвесторы Лена и Таня, а также их более опытный и менее удачливый коллега Влад.
Первый эпизод нового сезона подкаста вышел 22 октября. Выпуски будут выходить раз в неделю по пятницам. Послушать их можно на «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, в VK, «Google Подкастах», Spotify и на всех других площадках, на которых вы привыкли слушать подкасты.
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