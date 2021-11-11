Чистый отток капитала частного сектора из РФ (чистое кредитование нерезидентов) по итогам десяти месяцев достиг 65,7 млрд долларов, увеличившись за последний месяц и еще более заметно — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в представленной Банком России «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в январе — октябре 2021 года».

Регулятор отмечает, что укрепление текущего счета платежного баланса Российской Федерации продолжилось. По предварительной оценке Банка России, в январе — октябре 2021 года его профицит составил 94,4 млрд долларов США, увеличившись более чем в три раза по отношению к показателю января — октября 2020 года (30 млрд, согласно материалам ЦБ).

«Существенное влияние на динамику текущего счета платежного баланса оказал рост положительного сальдо торгового баланса, которое превысило на 66,6 млрд долларов США значение показателя предыдущего года за счет опережающего наращивания экспорта товаров в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры», — поясняют в Центробанке. Как уточняется, показатель января — октября этого года достиг 142,1 млрд долларов против 75,5 млрд за десять месяцев 2020-го.

Банк России указывает, что «незначительное увеличение совокупного дефицита остальных компонентов текущего счета стало следствием роста выплат инвестиционных доходов в пользу нерезидентов на фоне оживления деловой активности».

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора выросло по сравнению со значением предыдущего года на 23 млрд долларов США преимущественно за счет операций прочих секторов по размещению активов за рубежом», — говорится в обзоре. Речь идет об увеличении показателя чистого оттока капитала частного сектора с 42,7 млрд до 65,7 млрд долларов, следует из материалов Центробанка. При этом оценка оттока за январь — сентябрь этого года составляла 59 млрд долларов.

Напомним, в конце 2018 года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора». Как разъясняется в материалах ЦБ, положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.



Из материалов к «Оценке ключевых агрегатов платежного баланса» также следует, что резервные активы увеличились на 56,3 млрд долларов главным образом в результате операций с иностранной валютой, осуществляемых на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила, а также получения Российской Федерацией специальных прав заимствования в размере 17,5 млрд долларов в рамках решения МВФ о новом распределении СДР среди стран-членов.