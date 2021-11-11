В Татарстане пассажиры всех видов регионального общественного транспорта — городского, пригородного и межмуниципального — вскоре должны будут предъявлять QR-коды, подтверждающие прохождение вакцинации от COVID-19, перенесенное заболевание или наличие медицинского отвода от прививки, передает «РБК Татарстан» со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

Проверка «будет осуществляться силами перевозчиков на моменте посадки пассажира в общественный транспорт», сообщили в оперштабе.

Созданная по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова рабочая группа одновременно подготовила обращение к ОАО «Российские железные дороги» и Росавиации с просьбой ввести QR-коды для пассажиров поездов дальнего следования и самолетов, совершающих рейсы между Татарстаном и другими регионами.

Когда вступит в силу правило об обязательном предъявлении QR-кода, в оперштабе не уточнили. О том, что новый порядок начнет действовать уже в этом месяце, заявил 6 ноября сам Минниханов. Он указал, что QR-коды станут обязательными для пассажиров старше 18 лет через две недели.

«В мой адрес обращается огромное количество людей с жалобами о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Там же очень много людей, их не рассадишь», — объяснил необходимость этой меры Минниханов.



Информагентство РБК сообщило 11 ноября со ссылкой на свои источники, что правительство России разработало два законопроекта, которые определят порядок введения на федеральном уровне QR-кодов при посещении общественных мест, поездках на поездах и перелетах на самолетах. Однако на городской общественный транспорт эти правила, как ожидается, не распространятся. Позднее факт подготовки таких законопроектов подтвердил федеральный оперштаб.