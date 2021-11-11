Ставки по льготным ипотечным программам в российских банках остаются на минимальных уровнях и даже снижаются, несмотря на рост ставок в рыночном сегменте ипотеки, свидетельствует данные Аналитического центра «ДОМ.РФ».

С 22 октября, когда Банк России принял решение поднять ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5% начиная с 25 октября, средневзвешенные рыночные ставки предложения по ипотеке незначительно повысились — в пределах 0,1 п. п., указывают в «ДОМ.РФ». При этом ставки по госпрограммам остались на минимальных значениях, а в некоторых случаях понизились. Так, по «Льготной» и «Семейной ипотеке» они уменьшились на 0,02 п. п. и составили 5,97% и 4,97% соответственно. По «Дальневосточной ипотеке» средневзвешенная ставка остается на беспрецедентно низком уровне в 0,13%, отмечается в материале.

ЦБ: повышение ключевой ставки не повлияло на ставки по ипотеке Повышение ключевой ставки в сентябре 2021 года не вызвало роста процентных ставок по ипотеке: средневзвешенная ставка по ИЖК даже немного снизилась и составила 7,73% (против 7,78% в августе). Такие данные приводятся в информационном бюллетене Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования».

«Особенным спросом сейчас пользуется «Семейная ипотека», распространенная на семьи с одним ребенком. Это значительно повысило ее охват. Банки конкурируют друг с другом за возможность выдать такие кредиты и предлагают значительные скидки к предельной ставке, установленной в рамках программы», — комментирует генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.



По данным «ДОМ.РФ», за неделю с 28 октября по 4 ноября в рамках «Семейной ипотеки» выдано 3,6 тыс. кредитов (плюс 49% к предыдущей неделе) на 15,4 млрд рублей (плюс 77%). Уже третий месяц подряд выдачи в рамках программы устойчиво превышают 10 тыс. кредитов — в частности, в ноябре, по оценкам организации, при сохранении текущей динамики можно ожидать выхода на прогнозируемый уровень в 12 тыс. кредитов в месяц. По «Льготной ипотеке» за это же время выдано 4,4 тыс. кредитов на 9,6 млрд рублей, по «Дальневосточной ипотеке» — 0,4 тыс. кредитов на 1,6 млрд рублей.