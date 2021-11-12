Для самозанятых, которые работают на крупные экосистемы наподобие «Яндекса» или «Сбера», могут создать единый негосударственный пенсионный план, пишут «Известия». На совещании с участием представителей Минфина, Минэкономразвития, Минтруда, ФНС и крупнейших представителей рынка был вынесен на обсуждение этот вопрос. Самозанятые не обязаны делать страховые взносы, в том числе на пенсионное обеспечение. По данным ФНС, 99% работающих на себя самостоятельно на старость не копят и в результате могут рассчитывать только на минимальную социальную пенсию.

Система может работать следующим образом: платформы с согласия сотрудника удерживают долю его доходов от каждого заказа в качестве пенсионных взносов и направляют их на единый счет занятого в НПФ. Компании вправе делать дополнительные пенсионные отчисления и за свой счет. Впоследствии выплаты работник получает вне зависимости от страны проживания как в случае достижения пенсионного возраста, так и при недееспособности или сложном финансовом положении. Таким образом, самозанятые, работающие с платформами, получат социальные гарантии в виде «живых денег» на счете, баланс которого всегда известен. Кроме того, до пенсии из них можно взять в долг, говорится в материалах к совещанию. Минусы в таком решении тоже есть: оно увеличивает административную нагрузку на платформы и не устраняет риск того, что самозанятые откажутся от участия в пенсионном плане.

Минэкономразвития предложило обсудить меры социальной защиты самозанятых Реализация проекта поможет сформировать систему, которая включает оплату больничных листов, пособий по беременности и родам и других.

Также у самозанятых есть большая потребность в отпуске (как обычном, так и декретном), ДМС, а также больничном, говорится в материалах к совещанию.Пытаясь удовлетворить перечисленные потребности самостоятельно, платформы сталкиваются с риском переквалификации отношений в трудовые, что может стать барьером для развития бизнеса. Одним из вариантов дополнительных регуляторных мер стала бы возможность для платформенных занятых приобретать за свой счет только нужные им государственные или частные страховые продукты. Платформы должны информировать занятых о доступных опциях и предоставлять IТ-инфраструктуру для их покупки, имея право софинансировать расходы.

Проверить эффективность такой модели можно с помощью эксперимента, указано в документах. Благодаря ему государство получит максимум информации о платформенной занятости в короткий срок, а компании в перспективе смогут рассчитывать на поддержку властей в развитии платформенной экономики.

В «Яндексе» в целом высказались за то, чтобы протестировать разные модели и создать сбалансированное регулирование в будущем. Эксперимент по добровольным социальным гарантиям был бы полезен, уверены там.